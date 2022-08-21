البابا فرنسيس: قلق ومتألم من تصاعد التوتر بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية في نيكاراجوا

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أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، عن قلقه حيال تصاعد التوتر بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية في نيكاراجوا، بعد يومين من اعتقال أسقف ماتاغالبا رولاندو ألفاريز المعارض للنظام.

وأفاد البابا بأنه يتابع عن كثب وبقلق وألم، الوضع في نيكاراجوا في ظل الخلاف المتفاقم بين الكنيسة والحكومة المتهمة بالاستبداد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال، بعد صلاة التبشير الملائكي: "أرغب في التعبير عن قناعتي وأملي بأنه من خلال الحوار المنفتح والصادق، ما زال من الممكن إيجاد أساس للتعايش السلمي والقائم على الاحترام".

وتشهد الكنيسة الكاثوليكية في نيكاراجوا، ضغوطا متزايدة من الحكومة منذ ووجهت احتجاجات معارضة عام 2018 بقمع أسفر عن سقوط مئات القتلى.

ويصر الرئيس دانيال أورتيغا على أن التظاهرات كانت ضمن خطة للمعارضة المدعومة من واشنطن لإطاحته، واتّهم الأساقفة بالتواطؤ.

وأفاد الفاتيكان بأن نيكاراجوا طردت السفير البابوي في مارس.

واعتقل ألفازير، الجمعة، بتهمة القيام بأنشطة "مزعزعة للاستقرار واستفزازية" تهدف لزعزعة استقرار الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

وجاء اعتقاله بعد أسبوعين من فرض الشرطة حصارا على مقر إقامته الرسمي في ماتاغالبا (وسط) بعدما انتقد إغلاق إذاعات وقنوات تلفزيونية تابعة للكنيسة.

وذكر أنصاره بأنه تم اقتياد ألفاريز "بعنف" إلى مكان غير معروف، ما دفع الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية للتعبير عن قلقهما.

وأعلن المجلس الأسقفي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلام) أنه تم اقتياد ثمانية أشخاص آخرين بينهم خمسة رجال دين مع ألفاريز إلى ماناغوا ويتم التحقيق بشأنهم جميعا.

وذكرت الكنيسة - لاحقًا - بأن ألفاريز محتجز في "منزل عائلته" حيث سمح للكاردينال ليبولدو برينيس بزيارته.

وأفادت أبرشية ماناغوا في بيان أن برينيس أشار إلى أن "الوضع الجسدي (للأسقف) تدهور" لكن "روحه المعنوية قوية".

أما الثمانية البقية فيتم احتجازهم في سجن إل تشيبوتي حيث يتم عادة توقيف المعارضين، بحسب ما ذكر مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان.

والأسبوع الماضي، أفاد المركز بأن قسا آخر في نيكاراغوا يدعى أوسكار بينافيديز "أُنزل من مركبته واقتادته سيارة تابعة لدورية إلى وجهة غير معروفة".

ويفيد الاتحاد الأوروبي بأن لدى نيكاراغاوا أكثر من 180 "سجينا سياسيا".