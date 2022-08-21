وزير العدل بالسودان يلتقي نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

التقي وزير العدل المكلف بالسودان مولانا محمد سعيد الحلو، مع نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شامين خان التي تزور البلاد حاليا.

واستعرض وزير العدل بالسودان خلال لقائه بمكتبه اليوم، نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا استعداد حكومة السودان التام للتعاون مع المحكمة من أجل الوصول للعدالة.

من جانبها، أشادت نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتعاون حكومة السودان مع المحكمة وتسهيل مهامها، مشيرة إلى أنها ستلتقي خلال الزيارة بعدد من المسؤولين بالدولة.

جدير بالذكر نزهة شامين خان ضمن أعضاء الوفد الذي يرافق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي بدأ زيارة للبلاد تستغرق حتى يوم 25 من أغسطس الجاري.