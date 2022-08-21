لماذا تتكرر العواصف الترابية والرعدية في الخليج؟

اجتاحت الإمارات عاصفة رملية مصحوبة بأمطار غزيرة سبّبت فيضانات وأضراراً بشرية ومادية مع انخفاض في مستوى الرؤية ما جعل السلطات الإماراتية تطلق تحذيرات للسائقين بتجنّب القيادة إلا في الحالات الضرورية والطارئة.

هذه العواصف الترابية التي استمرت على مدى أيام عطلّت حركة الملاحة الجوية ليومين في مطار دبي الدولي، إذ تم إلغاء 44 رحلة جوية وتحويل 12 إلى المطارات الإماراتية المجاورة، غير أن الحركة الملاحية عادت إلى طبيعتها وبشكل اعتيادي صباح يوم الاثنين مع انحسار العاصفة بشكل جزئي.

هذه المشاهد لم تقتصر على الإمارات، بل شملت دولاً خليجية أخرى كالسعودية وسلطنة عمان والكويت وهي مشاهد باتت تتكرّر بكثرة في الآونة الأخيرة في منطقة الخليج المعروفة بطقسها الحار في فصل الصيف.

وقال محمد محمود مدير برنامج المناخ والماء في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، في مقابلة مع بي بي سي: "ما رأيناه خلال أشهر الصيف القليلة الماضية في منطقة الخليج فيما يتعلق بزيادة نشاط العواصف الترابية والرعدية الشديدة التي أدت إلى فيضانات، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتغيّر المناخ".

وأضاف: "البيانات المناخية أشارت إلى أن تصاعد تغيّر وتيرة المناخ وزيادة الاحتباس الحراري، يؤدي إلى فترات جفاف أطول وعواصف ترابية بسبب جفاف الطبقة العليا للأرض، وبالتالي ينتقل الغبار عبر الرياح في جميع أنحاء المنطقة".

وتابع: "عند هطول الأمطار ولو لفترات قليلة، فإنها تهطل بغزارة، وبسبب كمية المطر في تلك الفترة القصيرة تحدث الفيضانات".

ويؤكد اختصاصيون في مجال تلوّث الهواء أن ذرات الغبار المتطايرة تتكوّن من معادن كالسيليكون والألمنيوم والتيتانيوم ومن أملاح متعددة كالصوديوم والكلوريد والبوتاسيوم إضافة إلى مواد كربونية عضوية وأخرى غير عضوية.

وفي هذا الصدد، شرح الدكتور منّاع الوادعي وهو أستاذ مساعد في علم الغلاف الجوي وتلوّث الهواء في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الدمام، أن هناك مصدرين رئيسيين لذرات الغبار المتطايرة: مصادر طبيعية كالصحاري وأملاح البحار أو المواد المتطايرة من النباتات وهناك مصادر من صنع الإنسان وهي الأخطر وتأتي من المصانع والسيارات وغيرها.

وأضاف الوادعي - في حديث إلى بي بي سي - أن بعض الدراسات اثبتت أن تأثير المصادر الطبيعية محدود على صحة الإنسان في حال العواصف الرملية لكنها قد تؤدي أحياناً كثيرة إلى أمراض الربو والأمراض الصدرية أو حتى إلى الوفاة في حال كانت العواصف الرملية كبيرة ومستمرة لأيام عدة.

وأضاف الوادعي: "أما بالنسبة للمصادر التي مصدرها الإنسان فهي تحتوي على مواد كيميائية خطيرة تتراكم في جسم الإنسان ما يؤدي إلى أمراض القلب وأمراض الرئتين والأمراض السرطانية".

ويشرح رئيس الجمعية الكويتية الفلكية عادل السعدون أسباب الظاهرة المناخية الأخيرة التي اجتاحت الإمارات وبلداناً خليجية أخرى في الأسابيع الماضية.

ويقول في لقاء مع بي بي سي: "حدث منخفض جوي عميق في الطبقات الجوية العليا واقترب من الأرض ولاسيما في مناطق جنوب الخليج العربي. هذا المنخفض بدأ في المحيط الهندي واتجه شمالاً إلى بحر العرب ومضيق هرمز وخليج عمان وبالتالي أثّر على عمان والإمارات وقطر والبحرين ومن ثم اتجه إلى إيران التي شهدت سيولاً وفيضانات أيضاً".