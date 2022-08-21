قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن «الإعلام جزء من الوظائف الموجودة في أي كيان سياسي أو دولي»، موضحًا أنه عملية نقل للمعرفة والمعلومات للناس والجماهير، منذ بداية نشأة الإنسان على الأرض.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المشهد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد، أن الإعلام في مجمله أدوات كثيرة؛ إذاعة وتليفزيون وصحف ورقية وإلكترونية، مؤكدًا أن الإعلام المصري قام بواجب كبير جدًا في معركة مواجهة الإرهاب والإخوان والقوى المعادية بشكل عام للدولة المصرية.

ونوه إلى أن «الإعلام أخفق في التعامل مع مجموعة من القضايا كتنظيم النسل وإقناع الناس بأهمية النظافة، والقضية ذات العلاقة بالسلام في المنطقة»، قائلًا إن الإعلام المصري في جانبه الورقي المطبوع، يشهد تراجعًا في الوقت الراهن.

وذكر المفكر السياسي، أن «الجانب المتعلق بتراجع الجانب المطبوع ظاهرة عالمية»، متابعًا: «المؤسسات القومية كل ما هو عام وخاص، تواجه إشكالية تتعلق بهذا الجانب خاصة مع الارتفاع الشديد لأسعار الورق، وعملية التوازن الاقتصادي لأي مؤسسة إشكالية كبرى».

وأشار إلى أن «الكتلة الرئيسية من الجانب الإعلامي الذي تملكه الدولة، يواجه إشكالية كبيرة»، مضيفًا: «الدولة تريد إيصال رسالة للمواطنين للمساهمة والمشاركة في التطوير، لكن من الجانب الآخر المصداقية بها مشكلة وتحتاج التعامل معها».

ولفت إلى وجود معركة كبيرة مع الإعلام المعادي، وخاصة أنه مخطط بشكل جيد جدًا من الناحية الفنية، ويضع هدم الدولة المصرية هدفًا استراتيجيًا كبيرًا، ويفصل الأدوات الإعلامية المختلفة لتحقيقه.