 إيطاليا تسجل 24 ألفا و392 إصابة جديدة بكورونا و88 وفاة - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 24 ألفا و392 إصابة جديدة بكورونا و88 وفاة

د ب أ
نشر في: الأحد 21 أغسطس 2022 - 9:08 ص | آخر تحديث: الأحد 21 أغسطس 2022 - 9:08 ص

سجلت إيطاليا 24 ألفا و392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و88 وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 21 مليونا و630 ألفا و998، والوفيات إلى 174 ألفا و659.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 140 مليونا و177 ألفا و242 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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