مبابي يكتب التاريخ ويدخل نادي الـ 200 بأسرع أهداف الدوري الفرنسي

سجل الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، اسرع أهداف فريقه في بطولة الدوري الفرنسي، أمام ليل ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وأحرز مبابي هدف باريس سان جيرمان الأول، بعد مرور 8 ثوانٍ فقط من بداية المباراة، ليعد الهدف الأسرع لباريس سان جيرمان هذا الموسم، وذلك بعد تمريرة ليونيل ميسي لمبابي الذي انطلق بسرعة كبيرة تجاه منطقة جزاء ليل، ليستلم الكرة ويسدد كرة من أعلى الحارس.

ونجح مبابي أن يسجّل أسرع أهداف الدوري الفرنسي منذ أن بدأت شبكة أوبتا المتخصصة في إحصائيات المباريات بجمع أرقام البطولة التفصيلية في (07/2006) بعد 8 ثوان و36 من مائة من صافرة البداية.

وكاد مبابي أن يعادل الرقم القياسي لميشيل ريو صاحب أسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي وجاء بعد مرور 7.9 ثانية مع فريق كان في موسم 1991-1992 وتحديدا في 15 فبراير 1992، وسجل بعد مرور 7.9 ثانية فقط.

ومن ناحية أخرى، دخل مبابي عالم الـ 200 هدف في مسيرته مع الأندية في جميع البطولات، حيث سجل 173 هدفا مع باريس سان جيرمان و27 هدفا مع موناكو في عمر الـ 23 عاما فقط.