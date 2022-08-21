الأردن الأول عربيا في الاستطاعة لمصادر الطاقة المتجددة والثالث في الكمية المنتجة

احتل الأردن المرتبة الأولى عربيا في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة، والمرتبة الثالثة في كمية الطاقة المنتجة.

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن مرتبة الأردن جاءت بعد أن بلغت الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة حوالي 5ر5 تيرا واط ساعة في نهاية عام 2021 في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية، والثالثة بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة.

يشار إلى أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وأشكالها من خلال توسيع استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع استغلال الصخر الزيتي لإنتاج الزيت وتوليد الكهرباء، وتطوير المناطق الاستكشافية للتنقيب عن النفط والغاز والتقليدي وغير التقليدي، إذ يبلغ عدد شركات طاقة الرياح سبع شركات و22 شركة طاقة شمسية.