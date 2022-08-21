قادة أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا يدعون إلى ضبط النفس حول محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا

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دعا قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى ضبط النفس وضمان سلامة المواقع النووية في أوكرانيا.

وطالب قادة الدول في بيان رباعي مشترك أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، الإسراع في إرسال بعثة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية.

وأكد القادة دعمهم المستمر لجهود أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد العملية العسكرية الروسية، مضيفين أنه يجب تجنب العمليات العسكرية بالقرب من محطة زابوريجيا النووية.

من جانب آخر ناقش قادة الدول الأربع المفاوضات الجارية حول البرنامج النووي الإيراني، لافتين إلى ضرورة تعزيز الدعم للشركاء في منطقة الشرق الأوسط والجهود المشتركة لتقييد أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار.