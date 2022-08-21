طرح تنفيذ وحدات سكنية وأعمال طرق وزراعات بمدن الفشن وقنا الجديدتين وغرب قنا

أعلن المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة الفشن الجديدتين، طرح استكمال تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروع تنفيذ 7 عمارات تضم 112 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتميز نموذج "ب" تشطيب كامل غیر شامل تنسيق الموقع العام بمساحة في حدود ١١٤م٢ للوحدة بالمرحلـة الأولى موقع رقم "2"، في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



وأعلن المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة – المشرف على غرب قنا، إنه تم طرح تنفيذ أعمال طرق "المرحلة الثانية" (أساس – MCO - رابطة أسفلتية) للمرحلة الأولى من المنطقة السياحية والترفيهية بمدينة قنا الجديدة، وعملية زراعة وتشجير مسطحات خضراء وما عليها من مزروعات لعدد " 106 عمارات " إسكان اجتماعي بمدينة غرب قنا الجديدة، في مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



وأشار بيان لوزارة الإسكان إلى إتاحة كراسات شروط المناقصات بمقرى جهازي مدينتي الفشن وقنا الجديدتين.