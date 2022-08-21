 العراق.. القضاء يتخذ إجراءات قانونية بحق وزير أقسم بالولاء لزعيم حزب سياسي - بوابة الشروق
الأحد 21 أغسطس 2022 12:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

العراق.. القضاء يتخذ إجراءات قانونية بحق وزير أقسم بالولاء لزعيم حزب سياسي

وكالات
نشر في: الأحد 21 أغسطس 2022 - 12:39 م | آخر تحديث: الأحد 21 أغسطس 2022 - 12:39 م

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة السابق، صالح الجبوري، بسبب قسمه بالولاء لزعيم حزب سياسي.

وذكر المجلس في بيان صحفي أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة السابق، صالح عبدالله الجبوري، للتحقيق معه عما ورد بالتسجيل الذي يظهر فيه وهو يؤدي اليمين للعمل لمصلحة جهة سياسية".

وأثار الفيديو المسرب الذي يظهر فيه الوزير السابق وهو يؤدي القسم على القرآن لزعيم الحزب الذي رشحه لتولي المنصب الوزاري، أحمد الجبوري (أبو مازن)، أثار جدلا كبيرا في العراق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك