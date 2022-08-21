

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة السابق، صالح الجبوري، بسبب قسمه بالولاء لزعيم حزب سياسي.



وذكر المجلس في بيان صحفي أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة السابق، صالح عبدالله الجبوري، للتحقيق معه عما ورد بالتسجيل الذي يظهر فيه وهو يؤدي اليمين للعمل لمصلحة جهة سياسية".



وأثار الفيديو المسرب الذي يظهر فيه الوزير السابق وهو يؤدي القسم على القرآن لزعيم الحزب الذي رشحه لتولي المنصب الوزاري، أحمد الجبوري (أبو مازن)، أثار جدلا كبيرا في العراق.