هيئة الاستثمار الكويتية تقول إن فصل مدير مكتبها بلندن رهن التحقيق

أوضحت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، أن إنهاء عقد مدير مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، له أسبابه ومبرراته التي تحتفظ بها الهيئة.

وأضافت على تويتر أن الموضوع برمته أمام لجان تحقيق خاصة وكذلك أمام النيابة العامة.

كان قد تم فصل صالح العتيقي بشكل مفاجئ في يوليو الماضي، بعد أن تم تعيينه في عام 2018 لتطوير الفرع البريطاني المعروف باسم مكتب استثمار الكويت في لندن.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أشعل ذلك جدلا على المستوى المحلي، أغلبه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عزا البعض عزله إلى سياسات كويتية محلية أكثر من جدارته المهنية. ووصف آخرون ذلك بأنه سوء إدارة لمسألة موارد بشرية تم تسييسها.