أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي في الصومال

أدان أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، بقوة العملية الإرهابية التي قامت بها حركة الشباب الإرهابية واستهدفت أعداد من المدنيين بما في ذلك أطفال أبرياء بأحد فنادق العاصمة مقديشو، وأعرب في الوقت نفسه عن تضامنه مع الشعب الصومالي الشقيق وتعازيه الحارة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.



وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن قضايا الإرهاب التي يعاني منها الصومال بحاجة إلى وقفة حقيقية وتكاتف دولي على جميع المستويات الأمنية والسياسية مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية لتمكينها من اجتثاث الإرهاب من جذوره ومعالجة التحديات التي تقوض السلم والأمن الصوماليين والإقليميين.