أمريكا والمكسيك تتعهدان بنصف مليار دولار لمكافحة التلوث عبر الحدود

قال مسؤولون أمريكيون ومكسيكيون إن استثمارا بما يقرب من نصف مليار دولار في مرافق جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في تيخوانا ، بالمكسيك، يمكن أن ينظف الشواطئ الملوثة دائما في سان دييجو .

وذكرت صحيفة "سان دييجو يونيون تريبيون" أن المسؤولين في البلدين وقعوا معاهدة من خلال اللجنة الدولية للحدود والمياه يلتزمون بموجبها بتمويل مشاريع جديدة للصرف الصحي، وذلك خلال حفل أقيم في محمية أبحاث مصبات الأنهار الوطنية لنهر تيخوانا في إمبيريال بيتش يوم الخميس.

وتتضمن الاتفاقية تعهدا بتقديم الولايات المتحدة مبلغ 350 مليون دولار والحكومة المكسيكية مبلغ 144 مليون دولار لاستبدال مرافق معالجة مياه الصرف الصحي المتهالكة في تيخوانا.

وبموجب التمويل المشترك سيجري بناء محطة معالجة بحلول عام 2027، والتي من شأنها أن تقلل إلى النصف عدد الأيام التي تتدفق فيها مياه الصرف شمالا من المكسيك إلى إمبيريال بيتش وغيرها من المجتمعات الساحلية في سان دييجو، وستقلل مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي يتم تصريفها في المحيط الهادئ بنسبة 80%، وفقا لوكالة الحماية البيئية في الولايات المتحدة.