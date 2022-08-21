الدفاع الروسية تعلن تدمير 9 طائرات أوكرانية بدون طيار في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير 9 طائرات أوكرانية بدون طيار واعتراض صاروخ واحد تم إطلاقه من راجمة الصواريخ "فيلخا"، خلال الليلة الماضية.



وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف -في تصريح، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 9 طائرات أوكرانية بدون طيار في منطقتي ستاروملينوفكا وجورلوفكا في دونيتسك".



وأضاف كوناشينكوف: "كما تم اعتراض صاروخ واحد تم إطلاقه من راجمة الصواريخ فيلخا قرب منطقة كامينكا في منطقة خاركيف".



على صعيد آخر.. أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم، مصرع 14 شخصًا وإصابة ثلاثة آخرين إثر حادث سير وقع في منطقة أوليانوفسكي غربي روسيا.



وأوضحت الوزارة -في بيان- أن الحدث نجم عن خروج شاحنة عن مسارها لتدخل الاتجاه المعاكس وتصطدم بحافلة ركاب، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.



وتابعت أنه "وفقاً للبيانات الأولية، لقي 14 شخصاً حتفهم نتيجة الحادث وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى".



وقال مصدر في خدمات الطوارئ إن 15 شخصًا لقوا حتفهم في الحادث.



من جانبه، قال حاكم أوليانوفسكي، أليكسي روسكيخ، إن أربعة أشخاص "ثلاثة رجال وامرأة"، نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة، ويتلقون العلاج.



وذكرت خدمات الطوارئ المحلية أنه يعتقد أن من بين الضحايا مواطنين من كازاخستان.



في سياق آخر، نفى مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، اليوم، أي صلة لكييف بحادث السيارة الذي أودى بحياة الصحفية الروسية داريا دوجينا، ابنة الفيلسوف والمحلل السياسي الروسي ألكسندر دوجين، في ضواحي موسكو.



وقال بودولاك- خلال لقاء مع التلفزيون الأوكراني، ردًا على اتهام البعض لبلاده بالوقوف وراء الحادث- "أوكرانيا لا علاقة لها بهذا الأمر"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.



وكان مصدر في سلطات إنفاذ القانون الروسية قد صرح لسبوتنيك، ليلة أمس، بأن النيران اشتعلت في سيارة على طريق سريع في منطقة "أودينتسوفسكي" بضواحي موسكو.



وأكدت لجنة التحقيق الروسية أن عبوة ناسفة كانت مزروعة أسفل السيارة ناحية السائق.



وفتحت السلطات تحقيقاً جنائياً في الحادث، وصدرت أوامر للأجهزة الأمنية بالتعرف على المتورطين والشهود.



يذكر أن اسم دوجينا أدرج على قوائم العقوبات البريطانية، في يوليو الماضي، كما فُرضت عقوبات على والدها من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا في عامي 2014 و2015.