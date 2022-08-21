البرهان يتفقد المناطق المتأثرة بالسيول في ولاية النيل الأبيض بالسودان

وجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بوضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وتقديمها على كل القضايا الآنية الأخرى، بما يكفل له الحياة الكريمة والمستقرة.



وشدد، لدى لقائه اليوم مجلس إدارة مشروع سكر النيل الأبيض خلال جولته التفقدية للولاية يرافقه عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، ووزير الري المكلف ضوالبيت محمود، ووالي الولاية المكلف عمر الخليفة عبدالله، على ضرورة العمل على معالجة كل الترع والعقبات التي قد تتسبب في زيادة الضرر على المتأثرين بالسيول والأمطار بالولاية.



وفوض رئيس مجلس السيادة، ولاة النيل الأبيض والجزيرة، لمعالجة كل الاشكالات التي من شأنها تهديد سلامة المواطن وأمنه ومعيشته، وقدم دعما للمتأثرين بالسيول والفيضانات ومعينات العمل اللازمة.



وتفقد رئيس مجلس السيادة المناطق المتأثرة، ووقف على حجم الضرر الذي تعرض له المواطنين في زراعتهم ومساكنهم.