الداخلية تنفي وجود وفيات بحريق داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني ما تردد على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات، حول وجود وفيات نتيجة لحريق داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر الأمني أن كل ما تردد في هذا الشأن، ليس له أي أساس من الصحة.