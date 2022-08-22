استطلاع: 74% من الأمريكيين يعتقدون أن بلادهم تسير في الاتجاه الخاطئ

أظهر استطلاع جديد للرأي أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن الأمور في الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخاطئ.

وأوضح الاستطلاع، الذي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية ونشرت نتائجه على موقعها الإلكتروني، أن 21% فقط من الناخبين يعتقدون أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يعتقد 74% عكس ذلك.

وقال أكثر من نصف المستطلعين، أو 58%، إنهم يشعرون "بقلق أكبر" من أن "أفضل سنوات أمريكا قد تكون بالفعل قد مضت"، بينما يشعر 35% بثقة أكبر بأن "أفضل السنوات ما زالت مقبلة".

وقال حوالي ثلث المستطلعين، أو 34%، إنهم يعتقدون أن حالة البلاد ستزداد سوءًا خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما قال 36% إنهم يعتقدون أن الأمور ستتحسن في نفس الفترة الزمنية، وقال 21% إنهم يعتقدون أن الأمور ستبقى على حالها.

ووصلت نسبة الرضا عن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا الاستطلاع إلى 42%، وأفاد 48% من الناخبين بأن لديهم مشاعر "سلبية إلى حد ما" أو "سلبية للغاية" تجاه الرئيس.