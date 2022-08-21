إزالة 9 حالات تعد على الأرض الزراعية في سنورس وأبشواي بالفيوم

أزالت مديرية الزراعة بالفيوم، بالاشتراك مع الوحدات المحلية، وبالتعاون مع أجهزة الشرطة، 9 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، ضمن أعمال تنفيذ الموجة الـ20 لإزالة كافة أشكال التعديات علي الارض الزراعية.

وصرح المهندس علي مسعد، القائم بأعمال مدير مديرية الزراعة بالفيوم، باستمرار الحملات ليلا ونهاراً بمراكز المحافظة في ظل الموجة الـ20 وتكثيف المتابعة الدورية؛ لإزالة كافة أشكال التعديات الواقعة على الأرض الزراعية.

وأضاف أنه تمكنت الإدارة الزراعية بمركز سنورس، بالتنسيق مع الوحدات المحلية من إزالة 3 حالات تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية، كما تمكنت الإدارة الزراعية بمركز أبشواي، بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية من تنفيذ إزالة 6 حالات تعد بزمام المركز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.