فورين بوليسي تتساءل: لماذا تواصل سياسة ماكرون الأوروبية الإخفاق؟

اعتبرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن السياسة الأوروبية التي ينتهجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخفقت في بلوغ أهدافها، مرجعة السبب في ذلك إلى أن تلك السياسة تتسم بالغموض والانفرادية كما أنها تخدم فقط المصالح الذاتية لفرنسا.

ورأت المجلة - في تقرير لها تحت عنوان "لماذا تواصل سياسة ماكرون الأوروبية الإخفاق؟"- أن فرصة تحقيق قفزة جريئة في التكامل الأوروبي ربما تكون مواتية اليوم أكثر مما كانت عليه منذ سقوط جدار برلين، حيث أعادت فرنسا انتخاب إيمانويل ماكرون، الذي يمكن القول إنه أكثر رؤساءها تأييدًا لأوروبا على الإطلاق.

وأضافت أنه بعد 16 عامًا من "الميركلية" (فترة حكم أنجيلا ميركل)، يقود ألمانيا الآن تحالف تعهد بتحويل أوروبا إلى دولة فيدرالية. كما دفع الغزو الروسي لأوكرانيا، الدنمارك للانضمام لسياسة الدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي بعدما بقيت خارجها طوعًا طيلة ثلاثين عامًا.

وتابعت أن بولندا، التي كانت ذات يوم متمردة على أوروبا، ترى بوضوح أكثر من أي وقت مضى ما يمكن أن تخسره من ضعف أوروبا.

ورأت "فورين بوليسي" أن ذلك يعني أن الظروف الجيوسياسية مواتية بشكل خاص لتغييرات عميقة.

وقالت المجلة الأمريكية إن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أظهرت لأوروبا الحاجة إلى التضامن كما أن الحرب العدوانية في أوكرانيا خلقت شعورًا بالوحدة لم تشهده القارة العجوز منذ أزمة اليورو؛ والمخاوف المتزايدة من انجراف الولايات المتحدة نحو رئيس آخر شبيه بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب توقظ الأوروبيين.

وأضافت أنه مع ذلك الاتحاد الأوروبي يظل منقسم حول نطاق وسرعة توسع التكتل؛ ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان التدخل المالي الجريء الذي تم تقديمه خلال أزمة كورونا كان الخطوة الأولى الخاصة بالفيدرالية المالية الأوروبية أو ما إذا كان ذلك وليد الموقف فقط.

وتابعت: "لا تزال بروكسل تقاتل مع المجر حول انتهاكاتها لسيادة القانون ، وتواجه عدم الاستقرار في البلقان ، والأهم من ذلك أنها لا تزال مثقلة بالمعاهدات الأوروبية التي تشكل عقبة أمام رسم نهج مشتركة في مجالات حساسة مثل الطاقة والصحة والسياسة المالية والدفاع.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن ماكرون امتلك الجماهير بخطاب مؤيد لأوروبا طوال فترة ولايته الأولى، لكنه لم يترجم بعد إلى نجاحات سياسية كبيرة ملموسة، معتبرة أنه بعد رئاسة فرنسا الدورية للاتحاد الأوروبي التي استمرت ستة أشهر، وبينما يبدأ ماكرون فترة ولاية جديدة في منصبه، يجدر طرح السؤال التالي: ما الذي يفسر الفجوة بين أجندة ماكرون الأوروبية الطموحة وحقيقة أن معظم جهوده خلال فترة ولايته الأولى انتهت بالفشل؟

ورأت "فورين بوليسي" أن هناك مشكلة في نهج ماكرون، فمن الواضح أن خطاباته العظيمة أزعجت الزعماء الأوروبيين الآخرين، كما أن الفجوة بين خطابه وأفعاله كانت أكثر وضوحا في الاجتماع الأخير لقادة الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي.

ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن عدم رغبة فرنسا في مناقشة مشاركة قدرتها على الردع النووي مع بقية أوروبا، والترويج للمجمع العسكري الصناعي الفرنسي بدلاً من إنشاء مجمع أوروبي حقيقي، والإحجام عن مناقشة تصويت الأغلبية الموصوفة على السياسة الخارجية (الأمر الذي من شأنه أن يرقى إلى خسارة فرنسا لحق النقض "الفيتو" وإضعاف قوتها التدخلية الأحادية) أو إضفاء الطابع الأوروبي على ضوابط تصدير الأسلحة (التي من شأنها أن تعرض استخدام فرنسا الموسع لصفقات الأسلحة الثنائية للتدقيق الأوروبي)، أمور تفهم في جميع أنحاء أوروبا كعلامات على أن ماكرون يتحدث فقط عن التكامل الأوروبي في مجال الدفاع دون أن يتخذ خطوات تنفيذية.

وقالت المجلة إنه في حين أن ماكرون لا يزال بلا شك الزعيم الأوروبي الذي يتمتع بأوضح رؤية لمستقبل أوروبا والإصلاحات الضرورية ، فإن عدم قدرته على تحقيق أي منها يترك أوروبا ضعيفة للغاية وبدون وجهة.

وأضافت أن الخطر الحقيقي يكمن الآن في أنه في حالة عدم وجود أجندة للتكامل السياسي، فإن الحرب على حدود أوروبا، والتكلفة الاقتصادية للعقوبات، وتكلفة انتقال الطاقة المطلوبة ستحول اللحظة الحالية من فرصة إلى مصدر انقسام و شلل.

ورأت "فورين بوليسي" أن سياسة فرنسا تجاه أوروبا يجب أن تكون أكثر وضوحًا وصبرًا ، وأقل خدمة للذات، مؤكدة ضرورة أن تتخلص باريس من غموضها بشأن نوع الإصلاحات المؤسساتية التي تدعو إليها حتى لو استغرق تحقيقها جيلاً كاملاً. كما تحتاج أيضًا إلى إنهاء المزايدات وإضفاء الطابع الشخصي على جهودها الأوروبية.

واختتمت المجلة الأمريكية التقرير بالقول إن "ثمة دليلًا واضحًا على أنه كلما قضى ماكرون الوقت والطاقة لبناء تحالفات عبر وطنية واسعة ومتنوعة، ينجح هو وأوروبا".