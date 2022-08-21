لجنة لتقنين الآبار الجوفية في الحسنة بشمال سيناء

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تابعت رئاسة مركز ومدينة الحسنة خريطة رفع الإحداثيات للحفاظ على آبار المياه الجوفية بمناطق المركز.

وشكل رئيس مركز ومدينة الحسنة المحاسب سعد خليل بغدادي لجنة من ديوان عام المجلس والمدينة علي مدار يومين مكونة من صلاح غريب مدير إدارة التنمية وبناء القرية بمجلس المدينة، وعبد الجواد محمد سليمان قسم المتغيرات المكانية بالإدارة الهندسية، وعبد الحليم محمد سلمان بالإدارة الزراعية بالحسنة ومسئول الأراضي الزراعية.



وذلك للمرور علي عدد الآبار الموجودة بنطاق مركز ومدينة الحسنة والقري التابعة لرفع إحداثيات تلك الآبار والأراضي الزراعية حولها لتقنين أوضاع المنتفعين علي الآبار الزراعية وذلك تمهيداً للعرض على محافظ شمال سيناء للعمل بمنظومة المتغيرات إلي المستوي الأمن علي ممتلكات الدولة وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة علي أرض مركز ومدينة الحسنة.