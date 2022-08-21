دير السيدة العذراء بمغاغة كامل العدد في ختام الاحتفال برحلة العائلة المقدسة

شهد دير السيدة العذراء بقرية دير الجرنوس بمركز مغاغة، في محافظة المنيا، إقبال كبير من الزائرين من مختلف مراكز المحافظة، في الليلة الختامية من الاحتفال بالمولد السنوي الذي يقام في مثل هذا اليوم من كل عام.

ويشهد الاحتفال السنوي إقبال اللاف للاحتفال بالمولد وزيارة الكنيسة الأثرية بالقرية، والذي يستمر ما يقرب من أسبوع متواصل تستقبل فيه المنطقة الأثرية الزائرين من كل مكان في المحافظة، وكذلك من خارج المحافظة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال ماجد صادق عياد، ابن قرية دير الجرنوس بمغاغة، إن أهالي القرية يتوجهون بالشكر والتقدير لقوات أمن المنيا ومباحث مغاغة ومجلس المدينة ومجلس شم البحرية والحماية المدنية؛ لتأمين كنيسة السيدة العذراء مريم بدير الجرنوس.

وأضاف أن القرية زارتها العائلة المقدسة، خلال رحلة الهروب من الرومان إلى مصر، وقد مكثت العائلة المقدسة في القرية 4 أيام وأقيم بمكانها كنيسة السيدة العذراء مريم.