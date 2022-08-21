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مصر
الكنيسة الأرثوذكسية توضح ملابسات حريق كنيسة مارجرجس جزيرة بدران
فيديو.. وزيرة الهجرة: الطالبة المصرية المختفية في برلين بصحة جيدة الآن
محمود محيي الدين: مصر قادرة على تحويل مخرجات مؤتمر المناخ من التعهد للتنفيذ
كتاب أفول الغرب.. رئيس تحرير جريدة الأزهر يرد على منتقدي صورة الإمام الأكبر
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تقرير: واشنطن تحاول طمأنة إسرائيل بشأن اتفاق محتمل مع إيران
ضبط شحنتي كوكايين مخبأتين في حاويات للموز متجهة من الإكوادور إلى أوروبا
السلطات الموالية لروسيا تعلن عن قصف أوكراني جديد على محطة نووية
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سموحة يعاقب لاعبيه بعد خماسية بيراميدز
ريال مدريد يكتسح سيلتا فيجو برباعية في الدوري الإسباني
وكيله: أفشة يملك عرضا من فريق تركي يشارك في اليوروباليج
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الطفل منذر: بحب محمد رمضان وبكره أي حد يشتمه
مدحت صالح لجمهور محكي القلعة: «أنا جاي نفرفش محدش يطلب أغاني حزينة»
عمر خيرت عن موسيقى المهرجانات: منقدرش نمنع أي حد عاوز يعمل فن
زوج نسرين طافش بعد أنباء انفصالهما: زوجتي وست الستات كلها
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فيديو.. مساعد وزير الإسكان: لا تفاوض مع سكان جزيرة الوراق في تلك الحالة
مستشار وزير التموين: اتجاه لمد فترة تسجيل أرقام المحمول لأصحاب البطاقات مجددا
الأوكازيون الصيفى.. تخفيضات كبيرة وإقبال محدود
حوادث وقضايا
غرق شاب وإصابة 4 بينهم سائحة في حوادث متفرقة بجنوب سيناء
راعي كنيسة مارجرجس جزيرة بدران بشبرا: ولا ورقة اتحرقت
السيطرة على حريق نشب بمصنع خردة في ميت حلفا بالقليوبية
الحماية المدنية: النيران اندلعت في «شجر جاف» بعيدا عن كنيسة مارجرجس بشبرا
تليفزيون
فيديو.. عمرو أدي