ضبط 1475 قضية تموينية لمواد غذائية وبناء

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 1475 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وشملت المضبوطات 442 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم إعلان أسعار سلع غذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (150 طن "مكرونة، دقيق أبيض، أرز أبيض، سكر حر، زيت طعام، ملح طعام، أعلاف، زيوت سيارات، منظفات"، و 1778 قطعة مستحضرات تجميل، و3857 عبوة سجائر).

كما تم ضبط 722 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (21 قضية دقيق مدعم "تصرف، تجميع"، و46 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 44 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 4 قضايا عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق، 2 قضية توقف عن الإنتاج، 605 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات (9 طن دقيق بلدى مدعم، 8 آلاف رغيف بلدى مدعم)، و ضبط 30 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات (480 كيلو "سكر تموينى مدعم"، 288 عبوة "زيت تموينى مدعم"، 94 ألف لتر مواد بترولية).

وبلغ إجمالى المضبوطات (156طنا، 288 عبوة زيت تموينى مدعم، 3857 عبوة سجائر، 1778 قطعة مستحضرات تجميل، 8 آلاف رغيف بلدى مدعم، 94 ألف لتر مواد بترولية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.