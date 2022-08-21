أعلنت شرطة كربلاء اليوم السبت القبض على قاتل أم وأولادها الثلاثة في جريمة هزت الشارع العراقي.

وقالت في بيان إن القاتل هو أحد أفراد العائلة وجرت عملية القتل بواسطة سلاح (بندقية كلاشنكوف) وتم إلقاء القبض عليه وبعد مواجهته بالادلة اعترف صراحة بقيامه بقتل أفراد عائلته بسبب خلافات حول مبلغ مالي.

وأشارت شرطة محافظة كربلاء في بيانها إلى تلقيها بلاغ بوجود حادث قتل في قضاء الحسينية، وعلى الفور وجه قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد علي زويني بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام وعدد من الضباط والمنتسبين لكشف ومعرفة أسباب الحادث بشكل كامل والوقوف على ملابسات الجريمة وتبين أن الحادث هو مقتل أم واولادها الثلاثة داخل منزلهم.

وقال البيان أنه بعد التحرك السريع وجمع المعلومات الكافية من قبل مفارز قسم مكافحة الإجرام تم التوصل الى القاتل وهو أحد أفراد العائلة ومن أرباب السوابق الجنائية وتمت إحالته الى القضاء لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت أن الحادث هو جنائي بحت وأن الوضع الأمني في كربلاء مسيطر عليه تمامآ وما يحصل من بعض الجرائم ماهي الا حالات فردية تعود غالباً الى مشاكل يلجأ البعض لاستخدام العنف أو السلاح وتحصل الجريمة في وقتها وهي ليست جرائم منظمة أو معد لها من قبل عصابات أو ما شابه ذلك كما تروج لها بعض الصفحات والوهمية.