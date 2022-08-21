تيك توك يستعد لمحاربة المعلومات المضللة أثناء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي

أعلنت شركة منصة التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك، اتخاذ مجموعة من الخطوات لضمان الحد من استخدام المنصة لنشر معلومات مضللة أو غير صحيحة بهدف التأثير على اتجاهات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررة مطلع نوفمبر المقبل.



وذكر موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن منصة تيك توك لنشر الفيديوهات القصيرة أطلقت مركزا انتخابيا لمحاربة التضليل حيث سيربط المستخدمين الذين يتابعون المحتوى الانتخابي عبر المنصة بمصادر معلومات موثقة بأكثر من 45 لغة.



وأوضحت منصة تيك توك، أن ضمان الوصول إلى "معلومات موثقة" جزء من استراتيجية المنصة ككل بهدف محاربة نشر المعلومات المضللة عليها.



وسيتم وضع علامة مميزة على المحتوى المرتبط بانتخابات التجديد النصفي المقررة يوم 8 نوفمبر المقبل، لتسهيل معرفة المستخدم بأن المحتوى انتخابي. كما سيتم تمييز الحسابات المرتبطة بالحكومات والسياسيين والأحزاب السياسية لتسهيل معرفة هوية هذه الحسابات بالنسبة للمستخدمين.



وقالت شركة منصة التواصل الاجتماعي إنها تتعاون مع عدد كبير من مؤسسات التحقق من البيانات المرموقة لكي تساعد في تقييم مدى دقة المعلومات المنشورة بأكثر من 30 لغة. ولن تسمح المنصة بمشاركة أو إعادة نشر أي محتوى انتخابي قبل خضوعه لعملية التحقق من المعلومات.



كما أكدت تيك توك التزامها بسياساتها الرافضة لنشر أية إعلانات سياسية مدفوعة الأجر على المنصة.



كانت منصات تواصل اجتماعي مثل تويتر وفيسبوك قد أعلنت في وقت سابق عن خطط للتعامل مع المحتوى المضلل أثناء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.