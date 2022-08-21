الرئيس الكولومبي يدعو قيادة الجيش الجديدة للعمل من أجل السلام

دعا الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، قيادة الجيش الجديدة إلى العمل من أجل السلام، وذلك لدى تولي قائد الجيش الجديد مهامه رسميا.

ونقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم /الأحد/ عن بيترو قوله إن الشعب صوت من أجل تغيير، وهو ما يعني الخروج من دائرة العنف المستمرة إلى مرحلة بناء السلام.

وأضاف بيترو "أن المسألة لا تقتصر على تبديل قيادة بقيادة أخرى، ولكن على الجيش ألا يستعد للحرب فحسب، بل عليه أن يستعد أيضا للسلام حتى يصبح في نهاية المطاف جيش سلام"..على حد قوله.

كان بيترو قرر في 12 أغسطس الجاري تبديل القيادة العسكرية بالكامل بما فيها قيادة الشرطة، مشددا على أن مهمة القوات المسلحة هي خفض العنف والإجرام وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات العامة بشكل كبير.

وعين الجنرال هيلدر فيرنان خيرالدو قائدا أعلى للجيش والجنرال هنري أرماندو سانابريا على رأس الشرطة .