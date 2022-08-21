قرينة الرئيس الأمريكي تغادر العزل بعد ثبوت سلبية اختبارها الطبي لكورونا

أظهرت الاختبارات الطبية للسيدة الأولى للولايات المتحدة، جل بايدن، نتائج سلبية لفيروس كورونا المستجد، ما سيمكنها من الخروج من فترة العزل بعد مرور خمسة أيام من الاختبار الأول الإيجابي للمرض.

وقالت إليزابيث الكسندر، مديرة الاتصالات للسيدة الأولى -في بيان أوردته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية- إن جل بايدن ستغادر ولاية كارولينا الجنوبية في وقت لاحق اليوم الأحد بعد فترة عزل لمدة 5 أيام والحصول على نتائج سلبية للمرض من خلال اختبارين متتاليين.

وكانت السيدة الأولى قد خضعت للعزل في ولاية كارولينا الجنوبية منذ يوم الثلاثاء الماضي عند ثبوت إيجابية اختبراها الطبي للمرض بعد نهاية عطلة أسرية.