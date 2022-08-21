نظمت الهيئة العامة لقصورالثقافة، فرع الفيوم، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الأربعاء، ندوة توعوية عن "مخاطر الإدمان والتعاطي على الشباب"، وطرق الوقاية، والعلاج، في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، بمكتبة الفيوم العامة.

حاضر في الندوة هديرعكاشة، العضو المتطوع، بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تناولت الحديث عن مخاطر الإدمان على الفرد والمجتمع، وأنواع المخدرات

(الفودو - الإستروكس - البانجو - الحشيش - الترامادول).

وتم توزيع مطبوعات إرشادية، ونشرات توعية علي الحاضرين، توضح أثارها السلبية، وخطورتها علي الصحة، والتي تشمل ضمور خلايا المخ، والسكتة القلبية، والفشل الكلوي، وتليف الكبد، وتصحيح المعتقدات الخاطئة عن المخدرات لدى الشباب، في كونها تعمل على زيادة النشاط الجسمي والعقلي.

وأكدت المحاضرة، خلال الندوة، أن نجاح العلاج؛ يكمن في الرغبة الحقيقية لدى المريض، للإقلاع عن الإدمان، وأوضحت أن الخدمات يتم تقديمها مجانا وفي سرية تامة.

واستعرضت الخدمات التي يوفرها الصندوق، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تشمل:

- البرامج الوقائية: تهدف إلى رفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع، بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، باستخدام العديد من الأنشطة، والفعاليات مثل (ندوات علمية، عروض مسرحية، مبادرات مجتمعية، معسكرات شبابية، توعية إلكترونية).

- العلاج والتأهيل: يقدم الخط الساخن، خدمات علاجية للمتعاطين بالمجان، وفي سرية تامة، من خلال فريق من الأطباء المتخصصين، بوضع الخطة العلاجية للمريض، ومتابعته أثناء وبعد العلاج وذلك من خلال مركز مستشفى جامعة الفيوم لعلاج الإدمان،عن طريق الاتصال برقم الخط الساخن "16023".

وأشارت إلى توافر عدد 30 مركزا، على مستوى الجمهورية، لاستقبال الحالات المرضية وعلاجها.

- مبادرة "بداية جديدة" خصصت لتمكين المتعافين اقتصاديا، من خلال توفير فرص تمويلية لمشروعات صغيرة ومتوسطة، تضمن لهم فرص حقيقية للدمج المجتمعي.

يذكر أن صندوق مكافحة الإدمان، قدم قروض بقيمة 7 ملايين جنيه للمتعافين؛ للبدء مشروعاتهم، صرح بذلك الدكتور أحمد كتامي، مدير عام البرامج العلاجية بالصندوق، في تصريحات تلفزيونية، كشف أن أحد أهم أسباب انتكاسة المتعافين؛هي عدم وجود فرص عمل، لذا تم التعاون مع بنك ناصر؛ لمنح المتعافيين قروض صغيرة؛ لمساعدتهم في بدء حياة جديدة.

وتجاوز تعاطي المصريين للمخدرات، نسبة 10 % من إجمالي الشعب، أي حوالي 10 ملايين شخص وفقا لمدير صندوق مكافحة الإدمان "عمرو عثمان"، وهي النسبة الأكبر بين الدول العربية.

- نقاش مفتوح

وتطرق اللقاء لحوار مفتوح، والاستماع إلى استفسارات، وأسئلة أولياء الأمور، والحضور:

طرحت خلاله إحدى المشاركات، ولي أمر طالب عمره 19 عاما، قائلة: «إزاي احمي ابني من المخدرات؟ أجريت تحليلا لابني، شكيت فيه، وطلع سلبي، لكن الولد جالي بعدها، وأعترف أنه بيشرب سجائر، حاسة أني أم فاشلة».

أجابت المتطوعة بصندوق مكافحة الإدمان، بضرورة الإقلاع التدريجي عن التدخين، للتغلب على أعراض الانسحاب حتي يعتاد الجسم انسحاب النيكوتين، وهو المادة المسببة للإدمان، مضيفة: «احنا بنعتبر التدخين هو بوابة الإدمان».

وفي بيانات صادرة، عن صندوق مكافحة الإدمان، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة، موضحة أن نسبة 39.87 بدأوا في سن 15-20 سنة.

وتشيرآخر الإحصاءات الصادرة، عن صندوق مكافحة الإدمان، إلى وجود نسبة 6% من حالات التعاطي ، من الإناث.

وفي ردها علي سؤال محررالشروق، عن أكثر المواد المخدرة شيوعا بين المتعاطين: أجابت: «في مقدمة هذه المواد الحشيش، والبانجو، فهي شائعة بين الناس في الأفراح، ويتم تداولها بين الرجال من قبيل الواجب، ثم يأتي الترامادول، والاستروكس، وهو يشبه الحشيش تقريبا، ورخيص الثمن؛ لأنه يتم تصنيعه داخل مصر».

عقدت الندوة تحت رعاية سماح كامل، مدير عام فرع ثقافة الفيوم، وبحضور كل من دينا صلاح حامد رئيس قسم المواهب، وعبير حسان منسق ومشرف النشاط.