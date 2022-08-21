ارتفاع إجمالي عدد ضحايا الفيضانات شمال غربي الصين إلى 26 شخصا

أعلنت السلطات المحلية الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا السيول الجبلية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مقاطعة تشينجهاي شمال غربي الصين إلى 26 شخصا حتى عصر اليوم، مشيرة إلى أنه لا يزال 5 أشخاص في عداد المفقودين.

وأوضحت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تأثر 6 آلاف و245 ساكنا في 6 قرى بمحافظة داتونج ذاتية الحكم لقوميتي هوي وتو بالأمطار الغزيرة التي بدأت مساء الأربعاء الماضي، الأمر الذي أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات طينية وتغير مسار الأنهار حتى ضربت القرى.

وأشارت إلى أنه تم إنقاذ 23 شخصا كانوا في عداد المفقودين، واستعادة الكهرباء في المناطق المتأثرة بالفيضانات، بالإضافة إلى استئناف حركة المرور على الطرق والجسور، واستعادة شبكة الاتصالات.