أكاديمية البحث العلمي تدشن جائزة باسم الدكتورة أمل صابر للإبداع العلمي

وافق مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إنشاء جائزة باسم الدكتورة أمل صابر محمد عويس بمركز البحوث الزراعية للإبداع العلمي بداية من هذا العام 2022.

قيمة الجائزة 20 ألف جنيه تمنح كل سنتين في مجال الكيمياء الزراعية وتطبيقاتها الحديثة علي النبات والمياة والتربة، متضمنة المجالات الآتية:

1- إنتاج وتكنولوجيا القطن المحاصيل البستانية.

2- الكيمياء الحيوية والميكرو بيولوجي ومحسنات التربة.

وقالت الدكتورة أمل صابر إنه يراعي في المتقدمين للحصول على الجائزة أن يكون الإنتاج العلمي من البحوث ذات قيمة علمية وتشهد له بالأصالة والقدرة على الابتكار، وألا يكون قد سبق تقديم إنتاجه العلمي للحصول على نفس الجائزة أو أي جائزة أخرى من الأكاديمية، ما لم يتضمن إضافة جديدة، وألا يتضمن الإنتاج العلمي إنتاجا سبق للمتقدم أن نال به درجة علمية ماجستير أو دكتوراه، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي ستعلنها أكاديمية البحث العلمي.