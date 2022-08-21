عضو بمجلس السيادة الانتقالي في السودان يلتقي مع وفد المحكمة الجنائية الدولية

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس الجبهة الثورية، بالسودان، دكتور الهادي إدريس، اليوم، بوفد المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شامين خان.

وقال مركز إعلام مجلس السيادة في بيان اليوم، إن اللقاء بحث كيفية تعاون والتزام الحكومة السودانية للمساعدة في مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية وفقاً للنصوص الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان، التي أقرت تعاون والتزام الحكومة في هذا الصدد.

كما تطرق اللقاء إلى ضرورة العمل على تقديم التسهيلات الإدارية والترتيب لزيارات المسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية، للحصول على المزيد من المعلومات والأدلة التي تمكن المحكمة من أداء واجبها بالصورة المطلوبة.