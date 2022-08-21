قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم تعيين 3804 شباب، منهم 56 من ذوي الإعاقة، من خلال مديرية القوى العاملة، مشيرا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كل سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كل الخدمات الممكنة لهم بالمجان.

وأضاف، في بيان اليوم الأحد، أن التعيين بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 9241 راغب عمل، منهم 150 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 1152 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.