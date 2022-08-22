مقتل 16 شخصا جراء تحطم حافلة صغيرة بين شاحنتين في روسيا

لقي 16 شخصا حتفهم في حادث طريق في روسيا اليوم الأحد، عندما انحشرت حافلة صغيرة بين شاحنتين.

ووقع الحادث في منطقة يليانوفسك على نهر فولجا، حيث دفعت شاحنة الحافلة للاصطدام بشاحنة أخرى، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية الحكومية للأنباء نقلا عن محققين في موقع الحادث.

وجاء في التقرير أن سائق شاحنة انحرف بها إلى الاتجاه المعاكس قبل أن يصطدم بالحافلة. وتظهر صور ولقطات مصورة على شبكات التواصل الاجتماعي مركبة شبه محطمة.

وكتب حاكم المنطقة ألكسي روسكيتش، على تليجرام إنه إضافة إلى مقتل العديد من الأشخاص ، هناك ثلاثة آخرين حياتهم في خطر.