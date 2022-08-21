تعددت أنباء وقوع حرائق -أغلبها بسبب الماس الكهربائي وارتفاع حرارة الطقس- في عدة كنائس بأنحاء مصر، بدأت مطلع الأسبوع الماضي، بكنيسة الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، وتكرر الأمر في كنائس؛ الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، والشهيد مارجرجس بجزيرة بدران في شبرا، وأخرى في الإسكندرية، وآخرها دير السيدة العذراء مريم بدرنكة في أسيوط، ودير الأنبا يحنس بالمنيا.

ومع كل واقعة ينشغل بال المتابعين بوجود مُصلين داخل تلك الكنائس في وقت الحريق، ولهم الحق في ذلك؛ فالكنائس تمتلئ تلك الفترة بأعداد كبيرة من المصلين الصائمين؛ نظرا لإقامة صلوات خاصة بصوم السيدة العذراء مريم "نهضة"، في كل الكنائس، تلك الصلوات التي حُرم منها المسيحيون العامين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويصوم المسيحيون لمدة 15 يوما، فيما يُسمى "صوم السيدة العذراء"، وبحسب العقيدة المسيحية، فذلك الصوم هو ما صامه الآباء الرسل "تلاميذ السيد المسيح"، حينما رجع توما الرسول من رحلة تبشيرية في الهند، وسأل عن السيدة العذراء؛ فأخبره باقي الرسل بأنها توفيت، فأصر على رؤية مكان دفن جسدها.

وعندما ذهب الرسل إلى القبر وجدوه فارغا؛ فبدأ توما يسرد لهم أنه رأى الجسد صاعدا إلى السماء تحمله الملائكة؛ فصام الرسل 15 يوما؛ كي يروا السيدة العذراء مرة أخرى، وهو ما تحقق يوم 16 مسرى.

وتتميز فترة الصوم بإقامة القداسات صباحا، والصلوات ليلا، ويُنشد فيها المصلون تراتيل وألحان خاصة بتكريم السيدة العذراء ومدح فضائلها.

وينتهي الصوم الذي بدأ يوم 7 أغسطس، مع انتهاء صلوات قداس يوم 22 أغسطس، أي صباح الغد.