تايلاند تسجل 1968 إصابة و21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند 1968 إصابة و21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الأحد.

وهناك 1966 حالة إصابة محلية وحالتان قادمتان من الخارج.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 2252 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و634 ألفا و180 حالة إصابة، من بينها مليونان و410 آلاف و745 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و582 ألفا و529 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 32 ألفا و27 منذ بدء الجائحة.