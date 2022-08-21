التحقيقات الأولية: لا شبهة جنائية وراء حريق كارفور الإسكندرية

كشفت التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة محرم بك في الإسكندرية، حول حريق مول كارفور، اليوم الأحد، عن عدم وجود شبهة جنائية حول نشوب الحريق، وطلبت تقرير الحماية المدنية الخاص بالإجراءات الوقائية، والأمن الصناعي.

كما طلبت النيابة، التقرير الفني الخاص بمدى كفاءة خطوط الكهرباء، وسرعة مدها بتحريات المباحث حول أسباب نشوب الحريق، وذلك بعد أن انتقلت إلى موقعه لمعاينته على الطبيعة، واستمعت إلى أقوال شهود العيان من العاملين به حول ملابسات حدوثه.

وعاين رجال الأدلة الجنائية، موقع الحريق التي امتد إلى مظلتين خاصتين بوابتي دخول وخروج المول، لرفع آثاره وتحديد بدايته ونهايته مند حدوثه الساعة 3.30 عصرًا، لبيان أسباب نشوبه، وما إذا كان بسبب ماسٍ كهربائي أم الأحمال الزائدة.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص "2 باختناق لمواطنين تم إسعاف أحدهما في موقع الحادث، وكسر في القدم لأحد أفراد الحماية المدنية"، ونقله إلى المستشفى، لعلاجه، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وسيطرت 15 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، على الحريق نشب في المولد المركزي وبجواره المواد البترولية لتشغيله أعلى سطح المول، في منطقة السينمات والمطاعم والألعاب، وساعدت المواد البلاستيكية العازلة للسطح في زيادة تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي الحماية المدنية وشرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي حول نشوب حريق في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، وتم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى باقي أرجاء المول، الواقع عند مدخل الثغر باتجاه الطريق الصحراوي.

وانتقل محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، ووزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، الذي تصادف تواجده في جولة تفقدية لمنشئات صحية، والقيادات الأمنية، ومسئولي حي وسط، وقوات الحماية المدنية، و10 سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ.

تم وضع سياج تأميني في محيط منطقة الحريق، بعد إغلاق الأبواب وقطع المرافق عن الجزء المتضرر من المول؛ حتى تم الانتهاء من عملية التبريد، بعد إخلاء المنطقة من رواده، والعمل على تسيير حركة المرور على الطريق الصحراوي المار من أمامه، لدرء حالة التكدس المفاجئة.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.