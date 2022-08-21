سيناتور روسي: حدة التوتر ستتراجع بمجرد استماع الناتو لتبريرات موسكو بشأن القضايا الأمنية



أكد النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي السيناتور فلاديمير دجباروف، اليوم الأحد، أن التوترات بين روسيا و"الناتو" ستتراجع بمجرد استماع الحلف إلى تبريرات موسكو حول القضايا الأمنية.



وقال دجباروف - في منشور أذاعه على قناته عبر "تليجرام" حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - "سنبذل قصارى جهدنا لضمان أمننا".. مضيفا "وبمجرد إظهار "الناتو" رغبته في الاستماع إلى حججنا حول القضايا الأمنية، أعتقد أن التوترات في العلاقات بيننا ستبدأ في الانخفاض".



وشدد على أن روسيا ليست من بدأت كل هذا، لافتا إلى أن موسكو حذرت الحلف مرارا وتكرارا من تجاوز الخطوط الحمراء، لكن "الناتو" لا يريد سماع أي شيء.