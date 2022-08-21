رئيس مجلس السيادة بالسودان يوجه بوضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار

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وجَّه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بوضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وتقديمها على كل القضايا الآنية الأخرى، بما يكفل له الحياة الكريمة والمستقرة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، مجلس إدارة مشروع سكر النيل الأبيض، خلال جولته التفقدية للولاية، يرافقه عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، ووزير الري المكلف ضو البيت محمود، ووالي الولاية المكلف عمر الخليفة عبد الله.

وشدد رئيس مجلس السيادة على ضرورة العمل على معالجة كافة الترع والعقبات التي قد تتسبب في زيادة الضرر على المتأثرين بالسيول والأمطار بولاية النيل الأبيض.

وفوَّض رئيس مجلس السيادة والي النيل الأبيض ووالي الجزيرة لمعالجة كافة الإشكالات التي من شأنها تهديد سلامة المواطن وأمنه ومعيشته، وقدم رئيس مجلس السيادة دعماً للمتأثرين بالسيول والفيضانات ومعينات العمل اللازمة.

كما تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان المناطق للوقوف على حجم الضرر الذي تعرض له المواطنون في زراعتهم ومساكنهم.