اليابان تسجل ارتفاعا في عدد حالات الاحتيال الإلكتروني خلال شهر يوليو الماضي

سجلت اليابان ارتفاعا كبيرا في عدد حالات "الاحتيال الإلكتروني" خلال الشهر الماضي تجاوز عتبة المئة ألف حالة.



وذكر مجلس مكافحة الاحتيال في اليابان -وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها لإنجليزية اليوم الأحد- أنه تم تسجيل 107 آلاف و948 حالة خلال شهر يوليو الماضي، مشيرا إلى أن المحتالين استخدموا رسائل بريد إلكتروني وطرقا آخرى لتوجيه مستخدمي الإنترنت إلى مواقع إلكترونية مزيفة لسرقة معلوماتهم الشخصية.



وأوضح المجلس أنه تم أيضا اكتشاف 49 ألفا و188 موقعا إلكترونيا مزيفا للاحتيال في يوليو الماضي، لافتا إلى أن عددا كبيرا من رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية كانت تشبه الرسائل الحقيقة.



وأوضحت الشبكة اليابانية أنه تم إرسال بعض الرسائل النصية باسم وكالة الضرائب الوطنية -تزعم بوجود مشكلات في طريقة دفع الضرائب أو للمطالبة بدفع ضرائب غير مسددة- لتوجيه المُرسل إليهم إلى مواقع مزيفة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بيانات بطاقاتهم الائتمانية أو أكواد البطاقات المدفوعة مقدما الخاصة بهم.



وحث المجلس المواطنين على ضرورة التأكد من صحة المواقع الإلكترونية إذا طلب منهم إدخال بيانات بطاقتهم الائتمانية أو أي معلومات شخصية أخرى.