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طيار شاب يهبط في بريطانيا بعد جولة حول العالم في رقم قياسي

(د ب أ)
نشر في: الأحد 21 أغسطس 2022 - 12:33 ص | آخر تحديث: الأحد 21 أغسطس 2022 - 12:34 ص

هبط طيار 17 عاما في اسكتلندا في محاولة حازت على رقم قياسي، حيث أصبح أصغر شخص يطير منفردا حول العالم .

وبدأ ماك راثرفورد من العاصمة البلغارية صوفيا في 23 مارس الماضي وحلق إلى إيطاليا واليونان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وحلق منذ ذلك الحين حول العالم ليواجه عواصف ترابية في السودان وحرارة شديد في دبي، وإغلاق مطارات في الهند، والعديد من المشكلات التقنية.

وهبط الشاب البريطاني البلجيكي في أبردين اليوم السبت في آخر مراحل رحلته إلى صوفيا، حيث يأمل في الوصول لهناك في 24 أغسطس.

وقال راثرفورد: "هناك العديد من الأشخاص في عمري يقومون بأمور مذهلة. وغالبا ما يعلم بأمرهم أشخاص قلائل".

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