قائد الحرس الثوري الإيراني: عملية تسليح الضفة الغربية تجري حاليا مثلما تسلحت غزة

تحدث القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، عن الوضع الذي تعيشه المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية حاليا.

ففي مقابلة مع موقع "KHAMENEI.IR" الإعلامي التابع للمرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، توجه المحاور للواء سلامي قائلا له: "المسألة الأخرى حول موضوع المقاومة الفلسطينية هي توسيع ساحة المعركة من غزة إلى أجزاء أخرى من الأراضي المحتلة، وهي قضية كانت ملموسة في (سيف القدس) أيضا (الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية العام الماضي). هنا تدخل قضية الضفة في المعادلة أيضا، وقد قال قائد الثورة الإسلامية أيضا إن الضفة يجب أن تتسلح.. سؤالي (ما هو الوضع الذي تواجهه المقاومة في الضفة حاليا؟)".

فأجاب حسين سلامي بالقول: "طبعا، هذا الواقع يجري الآن.. مثلما تسلحت غزة، يمكن أن تتسلح الضفة بالطريقة نفسها، وهذه العملية تجري حاليا".

من جانبه، تساءل المحاور: "هل بدأ ذلك؟"، ليرد سلامي قائلا: "نعم، بصرف النظر عن ذلك، انظر إلى المقاومة داخل الأراضي المحتلة، في جنين على سبيل المثال، إنها فعالة للغاية. المقاومة اليوم ملتهبة ونشطة في الضفة. الفلسطيني نفسه الذي بنى القوة في غزة يبني القوة في الضفة، فلا فرق بين هاتين المنطقتين، الآن صار الحصول على الأسلحة أسهل بكثير من ذي قبل. التكنولوجيا ليست شيئا يمكن لأي شخص أن يوقف نقلها ونموها".

وتابع: "في العالم اليوم، تصنع الأسلحة وتنقل بسهولة بالغة، وعادة ما يكتشف الإسرائيليون ذلك بعد فوات الأوان. اليوم، شيئا فشيئ، هب شباب مناطق 48 و67 والشباب الجهاديون في الضفة والقدس لإحياء الجهاد. سيحدث هذا بالتأكيد في المستقبل غير البعيد دون تأخير، وسرعته عالية أيضا مقارنة مع الماضي. انظر، هناك كثير من الاختلاف بين العام الماضي واليوم. ضع في الحسبان أن عملية تراكم القوة تنمو باستمرار وعلى نحو تصاعدي".