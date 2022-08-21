ضبط 17 ألف قضية في مجال الأمن الاقتصادي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.



أسفرت الحملات التي أشرف عليها اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، عن ضبط 17 ألف قضية بمجال قطاع الأمن الاقتصادي.



وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات عدة لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، التي أسفرت عن ضبط 2818 قضية في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.



وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 13742 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.



وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 158 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".



وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 150 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مبانى، محلات بدون ترخيص).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.