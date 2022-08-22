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انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 39 ألفا و232

د ب أ
نشر في: الأحد 21 أغسطس 2022 - 11:27 م | آخر تحديث: الأحد 21 أغسطس 2022 - 11:27 م

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا انخفض إلى 39 ألفا و232 سريرا يوم 20 آب/أغسطس، مقارنة بـ 39 ألفا و767 سريرا في اليوم السابق له.

واستقر معدل نقل المرضي إلى المستشفيات دون تغيير عند 4ر5%.

ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وسجلت ولاية نورث كارولينا أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد-19 بنسبة 7ر8% تلتها ولاية ويست جورجيا بنسبة 1ر8% .

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 وهو 3931 سريرا، تلتها فلوريدا بـ 3663 سريرا.

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