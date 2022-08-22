انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 39 ألفا و232

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا انخفض إلى 39 ألفا و232 سريرا يوم 20 آب/أغسطس، مقارنة بـ 39 ألفا و767 سريرا في اليوم السابق له.

واستقر معدل نقل المرضي إلى المستشفيات دون تغيير عند 4ر5%.

ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وسجلت ولاية نورث كارولينا أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد-19 بنسبة 7ر8% تلتها ولاية ويست جورجيا بنسبة 1ر8% .

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 وهو 3931 سريرا، تلتها فلوريدا بـ 3663 سريرا.