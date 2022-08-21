النقض تؤيد السجن المشدد لمتهمين بترويع المواطنين في الإسكندرية

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من متهمين اثنين بالانضمام لجماعة الإخوان، وتأييد الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 10 سنوات والغرامة.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قضت في سبتمبر 2016 في الجناية رقم 16455 لسنة 2015 قسم باب شرق والمقيدة برقم 2572 كلي، بمعاقبة كل من إسلام محمود وعبد الرحمن عبد الرازق، حضوريا، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهما 300 ألف جنيه، وكذا معاقبة المتهم مصطفى عمر (هارب) بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم وهي الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد قاطني منطقة قنال المحمودية (مجني عليهم) وترويعهم والاعتداء عليهم، وإحراز مفرقعات "ألعاب نارية" بدون ترخيص، وحيازة أدوات استخدموها في التعدي على المجني عليهم، وكذا الاشتراك مع آخرين في تظاهرة دون إخطار الجهات المعنية.