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الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم الإرهابي على فندق في مقديشو

د ب أ
نشر في: الأحد 21 أغسطس 2022 - 6:43 ص | آخر تحديث: الأحد 21 أغسطس 2022 - 6:43 ص

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم السبت الهجوم الإرهابي الذي شنه مسلحون من حركة الشباب الصومالية يوم الجمعة وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.


وجاء في بيان لفرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة" يدين الأمين العام بشدة الهجوم الإرهابي على فندق حياة في العاصمة مقديشو يوم 19 أغسطس".

ووفقا للبيان الذي جاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة ، فإن الأمين العام "أعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وحكومة وشعب الصومال. وتمنى أيضا الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف البيان "ان الأمين العام يؤكد تضامن الأمم المتحدة مع حكومة وشعب الصومال في كفاحهم ضد الإرهاب ومسيرتهم نحو السلام".

وأسفر الهجوم الذي شنه مسلحون ينتمون لحركة الشباب الصومالية حتى الآن عن مقتل 19 شخصا وإصابة مالا يقل عن 40 آخرين بجروح بعضها خطير في الهجوم الذي بدأ مساء الجمعة.

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