وزير الأوقاف: لا إيمان لمن لا أمان ولا عهد له



قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن للإيمان لوازم لا يتم إلا بها، فلا إيمان لمن لا أمان له ولا أمانة ولا عهد له، ولا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه.



وأضاف جمعة في بيان، أن من لوازم الإيمان أن نقدم حب الله وحب رسوله على ما سواهما، لافتا إلى أن من لوازم الإيمان أيضا أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وأن لا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك.



وأوضح أن المؤمنين هم من آمنوا بالله ورسوله فأثمر الإيمان في قلوبهم وأزهر، والمؤمنون لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، ولا يقولون، حتى يقول، ولا يأمرون، حتى يأمر، ويعلمون أن الرسول أولى بهم من أنفسهم، فلا خيار لهم في أمر بعد أن حكم الله ورسوله فيه.