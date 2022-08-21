محافظ بني سويف يشهد افتتاح المرحلة الثالثة لتأهيل 40 سيدة على القيادة والإدارة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات الجلسة الافتتاحية ضمن البرنامج التدريبي للمجموعة الثالثة على القيادة والإدارة لـ40 سيدة من كوادر الصف الثاني بالقطاع الحكومي، والذي ينظمه فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف بالتعاون مع المحافظة تحت عنوان: "نحو قيادة نسائية فاعلة"، وذلك بحضور نرمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف ونخبة من المحاضرين من الأكاديميين وأعضاء فرع المجلس بالمحافظ، بجانب حضور الدكتور جمال عبد المطلب بجامعة بني سويف، والمهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة شيماء كرم مدير وحدة شؤون المرأة، ولمياء العربي مدير إدارة المجالس واللجان بديوان عام المحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وفي الجلسة الافتتاحية، أكد المحافظ، على أهمية الدور المحوري للمرأة في النهوض بالمجتمع المصري وأنه على مدار السنوات الثماني الماضية تلاحظ المشاركة الفاعلة للمرأة والدعم غير مسبوق من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما ترجمته الدولة في أكثر من مجال، خاصة في مجال تمكين المرأة سياسيا، وظهر بشكل كبير في تبوء المرأة المصرية مناصب قيادية "وزير، محافظ، نائب محافظ"، فضلا عن المشاركة المميزة والتواجد القوي بمجلسي النواب والشيوخ.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل على الدفع بجهود المرأة والاستفادة من قدراتها وعطائها لتحسين كافة مناحي الحياة، منوها عن حرصه لدعم وتشجيع ودعم القيادات النسائية في مجال العمل العام، والحرص على وجود قيادات نسائية مؤهلة وجديرة بشغل الوظائف القيادية وإدارة الملفات الهامة والحيوية.

وأثنى محافظ بني سويف، على دور المجلس القومي للمرأة المحوري في دعم المرأة المصرية، مشيدا بالجهود النوعية التي تقوم بها الدكتورة مايا مرسي رئيس مجلس القومي للمرأة والتي تمكنت من تكوين فرق عمل مميزة تتمتع بالقدرة على العمل المتنوع وتنفيذ البرامج التوعوية والتدريب والتأهيل والتمكين وغيرها من الأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها ضمن رؤية مصر 2030 التي ترعاها قيادة سياسية واعية وحكيمة ، مثمنا دور فرع المجلس بالمحافظة، حيث يثبت دائما فريق العمل به أنه على قدر المسئولية والدعم لكل الجهود التنموية ببني سويف.

ومن ناحيتها، أعربت نرمين محمود مقررة فرع المجلس عن تقديرها للمحافظ د. محمد هاني غنيم ودعمه الكبير لجهود وأنشطة الفرع في مجال خدمة المرأة السويفية وقضاياها المجتمعية، والعمل على تمكينها في المجالات كافة، مشيرة إلى أن البرنامج الذي يستهدف تدريب كوادر الصف الثاني من بعض الجهات الحكومية التى تم ترشيحها من المحافظة من مديريات (الصحة، والتعليم، والزراعة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء) على مهارات القيادة والإدارة والتي سبقها تدريب المجموعتين "الأولى والثانية" عام 2021.

وأضافت: "سيتم التدريب على الإدارة والتخطيط وإدارة الأزمات ومهارات الاتصال والتواصل وإدارة الوقت والعمل تحت ضغط وكسب التأييد وغيرها من الموضوعات الإدارية المختلفة وغيرها من المهارات اللازمة لإكساب المتدربات الإجادة التامة للقيادة والإدارة، وذلك بالتعاون والشراكة مع أساتذة ومدربين أكاديميين من جامعة بني سويف".