الجيش الصيني يجري مناورات بالذخيرة الحية في بحر الصين الشرقي

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يستعد الجيش الصيني لإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في أجزاء من بحر الصين الشرقي، معلنا حظر الدخول إليه حتى انتهاء المناورات.

ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المناورات ستنطلق غدا الاثنين في أجزاء من بحر الصين الشرقي.

وتشهد المناورات عمليات إطلاق نار من الوحدات البحرية بالذخيرة الحية، حسبما أعلنت إدارة السلامة البحرية في مقاطعة تشجيانغ الساحلية.

ويحتل الجيش الصيني المرتبة رقم 3 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "جلوبال فاير بور" الأمريكي، بينما تصنف قواته البحرية في المرتبة الأولى عالميا بـ 777 وحدة بحرية.