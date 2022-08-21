بولندا تسجل 4824 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

سجلت بولندا 4824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و142 ألفا و917، وتستقر الوفيات عند 116 ألفا و881 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 55 مليونا و848 ألف و469 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.