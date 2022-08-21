المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب الإفراج عن المعتقل الفلسطيني خليل عواودة

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، طلب الإفراج عن المعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة.

وقالت محامية الأسير خليل عواودة، إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الإفراج عن عواودة، وأكدت على قرار تجميد الاعتقال الإداري، وذلك بحسب ما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وأمس السبت، قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن المعتقل خليل عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا غرب الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ161 رغم تجميد اعتقاله الإداري، لأنه يريد إفراجاً كاملاً عنه.

وكان «القائد العسكري» الإسرائيلي قد قرر الجمعة تجميد الاعتقال الإداري للمعتقل عواودة، وليس إنهاءه.

وجاء في قرار التجميد أنه استند إلى معطيات وتقارير طبية من المستشفى، تشير إلى أن حياة عواودة في خطر، ما يعني أنه في حال تحسُّن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى، فسيتم تفعيل اعتقاله الإداري فوراً.

وقال نادي الأسير إن هذا القرار جاء استباقاً لجلسة المحكمة العليا الإسرائيلية التي قُررت اليوم الأحد، وذلك بعد أن قدمت محاميته التماساً للمحكمة العليا.

وبحسب القرار لم يعد عواودة تحت مراقبة قوات الأمن الإسرائيلية، ويمكنه رؤية الزوار، لكن إذا غادر المستشفى فسيتم اعتقاله مرة أخرى.

وأكد نادي الأسير أن قرار التجميد لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة المعتقلات والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى «معتقل» غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة «أمن» المستشفى بدلًا من حراسة السجانين.